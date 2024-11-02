أعلنت وزارة التعليم فتح التسجيل في برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1446ـ1447هـ، 2024-2025، للحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية (لشاغلي الوظائف التعليمية)، وفي تخصصات محددة (لشاغلي الوظائف الإدارية)، من خلال «نظام فارس».

ومن المقرر أن تبدأ فترة التقديم يوم الأحد 1/ 5/ 1446هـ الموافق 3/ 11/ 2024.

وتنتهي فترة التقديم للوظائف التعليمية يوم الخميس 26/ 5/ 1446هـ الموافق 28/ 11/ 2024.

فيما تنتهي فترة التقديم للوظائف الإدارية يوم الخميس 25/ 6/ 1446هـ الموافق 26/ 12/ 2024.