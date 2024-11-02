أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كافة استعداداتها لانطلاقة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446 غداً للطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وذلك وسط متابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن مدارس المنطقة أنهت استعداداتها لاستقبال 257,789 طالبًا وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط تنفيذ خطة التهيئة الإرشادية للاختبارات، وتم تجهيز قاعات الاختبار والمقرات لاستقبال الطلبة وتهيئة المقرات المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة ومتابعة حالاتهم وتفعيل دور لجنة التوجيه الطلابي ولجنة التحصيل الدراسي حسب مهماتهم، مشيرًا إلى إطلاق حملة إعلامية عبر المنصات الرسمية للإدارة العامة بالمنطقة وإدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم والمدارس موجهة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتقديم النصائح والإرشادات لتهيئة الطلبة للاختبارات.