برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ينظم قسم طب الأعصاب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، بفندق المريديان بالخبر 7-8 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال طب الأعصاب، إذ يتناول أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال الحيوي من خلال جلسات علمية وورش عمل تفاعلية، مما يوفر فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات.

وثمن رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وقال: «إن هذه الرعاية تأتي امتداداً للرعاية التي تحظى بها الجامعة، في فعالياتها وأنشطتها في المجالات والتخصصات كافة».

من جانبها دعت رئيسة قسم طب الأعصاب (رئيسة المؤتمر) الدكتورة دانه الجعفري، جميع المتخصصين والمهتمين لحضور هذا الحدث المميز والمساهمة في تعزيز المعرفة والبحث في طب الأعصاب، الذي سيتناول مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، منها أمراض الدماغ والأعصاب، والسكتة الدماغية، وأمراض الزهايمر والخرف، والتصلب المتعدد والأمراض المناعية، وأمراض الصداع والشقيقة، وأمراض الصرع، وأمراض العناية العصبية الحرجة، وأمراض الاعتلالات العضلية، وأمراض الأعصاب الطرفية، والأمراض النفسية العصبية.

كما سيتناول المؤتمر التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية مثل التصوير العصبي المتقدم، والعلاجات الجينية وسيتناول البحوث السريرية والتجريبية من خلال أحدث الدراسات والابتكارات في مجال طب الأعصاب، والتعاون الدولي في الأبحاث، وأخيراً سيتناول الأدوية والتدخلات الجديدة مثل الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض العصبية، وتهدف هذه المواضيع إلى تعزيز الفهم والتعاون بين الباحثين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب، وتقديم رؤى جديدة حول التحديات الحالية والمستقبلية، وسيشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين من دول الخليج والعالم الدول والجهات الرائدة في هذا المجال من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.