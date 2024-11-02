أكدت وزارة الداخلية، أن كلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وأشارت إلى أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المناطق كافة، للفترة من 7/‏‏ 4/‏‏ 1446هـ الموافق 21/‏‏ 10/‏‏ 2024م إلى 27/‏‏ 4/‏‏ 1446هـ، أسفرت عن ضبط 21.370مخالفاً؛ منهم 12.274مخالفاً لنظام الإقامة، و 5.684 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 3.412 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1.492 شخصاً؛ 35% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و04% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.كما تم ضبط 15متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 17.543وافداً مخالفاً؛ منهم 15.317 رجلاً، 2.226امرأة.وأحيل 10.411 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و 2.439 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12.196مخالفاً.