رُصد اليوم, المذنب ‏C/2023 A3 المعروف أيضاً باسم المذنب «A3» و «مذنب أطلس» و«تسوشينشان»، في آخر ظهور له في سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأفاد عضو نادي الفلك والفضاء والمهتم بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن المذنب شوهد في سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم، في آخر ظهور له وقد خف لمعانه كثيراً وبدأ في مغادرة مجموعتنا الشمسية قبل أن يختفي في الفضاء السحيق لثمانين ألف سنة قادمة.

وتعد سماء منطقة الحدود الشمالية قليلة التلوث الضوئي، مما يجذب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات، على رصد الظواهر الفلكية وحركة الكواكب والنجوم.