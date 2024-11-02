دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى الاثنين القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والقنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات وبحرة وخليص ورابغ، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.