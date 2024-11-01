في مشهد يجمع الجمال الطبيعي والجهود التنموية، تحولت مدينة حائل إلى أرض خصبة بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها أخيرًا، وساعدت الظروف المناخية في تسريع وتيرة التنمية التي يقودها أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، حيث شهدت المدينة أمس حدثًا احتفاليًا لوضع حجر الأساس لتطوير الساحة المركزية التي تُعد قلب حائل النابض، ما يعكس التفاؤل بمستقبل مشرق للمدينة.

تطوير وبناء

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تعزز مكانة حائل كمركز تنموي رئيسي في المملكة، وخلال لقاءات مع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، دشنت مشاريع بقيمة 278 مليون ريال تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والتوسع في المرافق الترفيهية.

مشاريع جديدة

الأمطار التي غمرت المدينة لم تكن مجرد حالة جوية، بل أظهرت قيمة الجهود المستمرة لتطوير المنطقة، فتاريخ حائل يشهد على ما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية تجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمار والتطوير، ومع الأمطار الغزيرة تظهر الفرص لتعزيز مشاريع جديدة في العمران والتنمية، فبوجود أمير حائل في قلب هذه المشاريع تم التركيز على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والمستثمرين والمجتمع المحلي، حيث تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية لاستعراض الرؤى والأفكار التي ستساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

العمل الجماعي

وأكد أمير حائل أهمية العمل الجماعي، مشيرًا إلى أن النجاح يتحقق بتكاتف الجميع من أجل مستقبل أفضل.

متنفس حضري

وتشمل مشاريع تطوير الساحة المركزية إنشاء حدائق عامة، ومناطق للتسوق، ومسارات للمشي، مما يخلق بيئة حيوية وجاذبة للسكان والزوار، كما تهدف الخطط إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: نُعلن إطلاق مشروع «المنطقة المركزية» وتحويل مساحة 700 ألف (م²) إلى متنفس حضري يضم مساحات خضراء ومرافق متعددة، بما يُعزز جودة الحياة في المنطقة، ويرفع مستوى نموها الحضري، بما يتوافق مع ⁧‫رؤية السعودية 2030.

بشارة خير

وتعكس الخطوات السريعة التي يقودها الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية المستدامة، فالأمطار الغزيرة التي هطلت على حائل ليست مجرد مشهد طبيعي جميل، بل هي بشارة لنهضة قادمة تحمل الأمل والتطور، وكما قال أمير المنطقة: «مع كل قطرة مطر، تزداد زراعة أفكار جديدة تصلح لزيادة الخير والنماء في حائل».