بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك إسبانيا فيليب السادس، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك في برقيته: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك إسبانيا فيليب السادس، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه».