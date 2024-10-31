كشف نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في «طيران الرياض» أسامة النويصر، عن توقيع الشركة طلبية لشراء 60 طائرة A231 مع شركة «ايرباص»، بما يرفع عدد أسطول «طيران الرياض» إلى 132 طائرة.

وأشار النويصر إلى أن الصفقة هي الثانية لـ«طيران الرياض» بعد الطلبية الأولى التي تم توقيعها العام الماضي مع شركة «بوينج» بعدد 72 طائرة تخدم في الرحلات طويلة المدى، لافتاً إلى أن الطلبية الجديدة تختص بالرحلات القصيرة والمتوسطة.

وأوضح نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي، أن الشركة تعتزم بدء العمليات التشغيلية في منتصف 2025 بعد أن انتهت الآن من استصدار الرخصة المؤهلة للتشغيل.

وقال: «نعمل مع شركة «بوينج» لتحديد التاريخ النهائي لاستلام الطائرات، فيما يعمل فريق العمل على اختيار الوجهة الأولى لطيران الرياض، ونستهدف الوصول لأكثر من 100 وجهة حول العالم خلال 5 أعوام».

وأضاف: «سيتم تشغيل عملياتنا بشكل رئيس من مطار الملك خالد، والأهداف الموضوع لمطار الملك سلمان كبيرة جداً للوصول لأرقام مليونية فيما يخص عدد المسافرين والركاب والسعة الاستيعابية للشحن».

وذكر خلال مقابلة مع «العربية»، أن مدينة الرياض لا ترتبط مع بعض العواصم برحلات مباشرة، وأن طيران الرياض سيسد هذه الثغرة، مبيناً أنه تم الإعلان عن خدمات طيران الرياض مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية.