استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر «واس» في الرياض اليوم (الخميس)، رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، يرافقه عدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة فرص التطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما تم استعراض دور وسائل الإعلام المختلفة في بناء محتوى إعلامي يُسلط الضوء على الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفق تطلعات قيادتي البلدين بما ينعكس على ترسيخ مفهوم الوحدة والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير الإعلام أن هذا الاستقبال يأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي، بما يعزز من توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والتنسيق بين وسائل الإعلام المختلفة في ظل مهنية عالية وثوابت متفق عليها، مشددًا على أهمية استثمار الإمكانات التقنية الحديثة في تطوير الرسائل الإعلامية.

من جانبه، أشار رئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي إلى أن التعاون والتنسيق الإعلامي بين الدولتين الشقيقتين يمثل جسرًا للتواصل والنمو والازدهار وأداة لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، خصوصًا أن قطاع الإعلام شريك حيوي يرفد الاقتصادات بالكثير من الاستثمارات التي توفر فرصًا واعدة، الأمر الذي يجعل من تبادل التجارب والخبرات الإعلامية بين البلدين ضرورة حتمية.