قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة لدى وصولهما الجسر، نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة خلال الجولة على مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها مشروعات توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واستمعا لشرح عن أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، وعن مسارات الرسوم الخاصة بالدفع المسبق التي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية فقط.

حضر الزيارة مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والمستشار في رئاسة أمن الدولة أحمد بن محمد الثقفي، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالرحمن بن حسن المنيف، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.