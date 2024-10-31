انطلقت اليوم أعمال اليوم الثالث من مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة بالرياض، حيث أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية أصبحت الوجهة الأمثل للاستثمار وبناء المستقبل، مشيرًا إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها المملكة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار الإبراهيم إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا غير مسبوق في القطاعات غير النفطية، حيث سجل نموًا بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وزيادة بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، مع تحقيق النشاطات غير النفطية نسبة 53% من الناتج المحلي.

وأوضح الوزير أن السعودية تسعى لأن تكون رائدة علمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام المملكة بوضع حلول في التكامل الاقتصادي والمساهمة في إبقاء العالم متصلاً ببعضه، منوهاً بالدور التاريخي للمملكة في دعم الاستقرار العالمي ومواجهة التحديات. وأضاف: «السعودية تاريخياً داعمة للاستقرار وقمة للأمل في مواجهة التحديات العالمية، وهي اليوم نقطة لامعة في الاقتصاد العالمي»، ما يعزز مكانتها كركيزة اقتصادية عالمية ومستقبل واعد للاستثمار.