أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل في كل من سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، وتركي بن محمد بن عشيش الحازمي - سعوديي الجنسية، لارتكابهما أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين اليوم (الخميس) 28 / 04 / 1446هـ الموافق 31 / 10 / 2024 بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.