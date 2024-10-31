كشفت وزارة التجارة أن (80 يوماً) هي المهلة المتبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس «النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد»، وتنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد التأسيس (النظام الأساس) للشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي في 1/‏ 12/‏ 1443هـ القاضي بقيام «جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه».ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس «النظام الأساس» عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والدخول على خدمة «تعديل عقد التأسيس (النظام الأساس)»، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.ويتم تقديم الطلب إلكترونياً من قبل (الشريك، المدير، المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، وقرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.