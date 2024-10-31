ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة، التي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات، كذلك الريادة والتميّز بين إمارات المناطق، التي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم.جاء ذلك خلال لقاء لأمير تبوك بديوان الإمارة، أمس، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة. ‏وحث أمير منطقة تبوك الجميع على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ودعا أمير تبوك في ختام اللقاء المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.كما اطلع أمير منطقة تبوك، على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في كل مشروع. جاء ذلك، خلال لقائه، أمس، بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف. وناقش أمير تبوك خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها كما اطلع على تقرير عن مقومات وفرص الاستثمار التي طرحتها أمانة المنطقة هذا العام ومشروعات البنية التحتية للمنطقة لعام 2023. واطلع على تقرير مفصل عن مشروعات الإسكان بالمنطقة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات. ونوه أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.من جهته، أعرب المهندس اليوسف عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعمه واهتمامه.