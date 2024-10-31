أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن متقاعدي وزارة التعليم ممن بلغوا السن النظامية للتقاعد في الأول من رجب للعام الهجري الحالي، يستحقون العلاوة المالية السنوية.وبينت في ردها على الاستفسار المرسل من مدير عام عمليات الموارد بوزارة التعليمبشأن طلب الإفادة عن مدى استحقاق منسوبي الوزارة ممن سيبلغون السن النظامية للتقاعد في 1/‏‏‏‏7/‏‏‏‏1446هـ للعلاوة السنوية للسنة المالية 2025م، التي ستكون بدايتها وفقاً للتاريخ الهجري في الأول من رجب (والذي أطلعت عليه «عكاظ»)، وبينت أنه طبقاً لما ورد في المادة 17 من نظام الخدمة المدنية؛ فإنه يتم منح الموظف العلاوة ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية، وعلى ذلك فإن من أكمل دوام آخر يوم في السنة المالية الحالية وهو على رأس العمل يستحق العلاوة للسنة المالية التالية، وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوماً واحداً أو أكثر من أيام السنة المالية التالية حتى يستحق العلاوة؛ لأنها استحقت عن السنة المالية الماضية.