استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قصر القضيبية بالمنامة.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال، تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لولي العهد البحريني وتمنياته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب المبادرات التي تم إنجازها في لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.

حضر الاستقبال مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.