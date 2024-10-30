رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الركن راشد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، في مقر وزارة الداخلية البحرينية بالمنامة اليوم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن ما يميز البلدين الشقيقين هي العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة، التي أصبحت أنموذجاً للتعاون والتنسيق في جميع المجالات، مشيراً إلى أن انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني اليوم، يأتي استمراراً لمزيد من التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء.

ونوّه بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، والعمل على تحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها، وما تم التوصل إليه من نسب إنجاز.

من جانبه ألقى الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كلمة أكد فيها أن العلاقات التاريخية بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، متطرقاً لأهمية المبادرات الأمنية الجديدة، ومنها تعزيز التعاون الأمني في مجالات التدريب وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، إلى جانب المبادرات القائمة وفي مقدمتها الحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والتنسيق بين الجانبين لاستمرار عقد برامج رفع القدرات.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والمبادرات اللازمة.

وعقب الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ راشد آل خليفة على محضر الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني.

شارك في الاجتماع، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والمستشار في رئاسة أمن الدولة أحمد بن محمد الثقفي، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالرحمن بن حسن المنيف، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.