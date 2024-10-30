كشف الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشيو، أن الشركة تعتزم افتتاح مقر إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض خلال الربع الأول من العام 2025. وقال تشيو في مقابلة مع تلفزيون الشرق للأخبار على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة بمدينة الرياض: «هناك فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا لنقل تاريخ الثقافة والفنون من الشباب هنا ومشاركتها مع بقية العالم».

وكان وزير الاستثمار خالد الفالح أكد، أمس (الثلاثاء)، أن عدد الشركات الدولية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في السعودية قد تجاوز المستهدف الذي تم وضعه عند 500 شركة في عام 2030، ووصل العدد حاليا إلى 540 شركة.

يذكر أنه كان بدأ في شهر يناير الماضي سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأيٍ من أجهزتها.