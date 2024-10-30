استقبل ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر الصخير.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لملك البحرين، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار، فيما حمل ملك البحرين وزير الداخلية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود التي تبذلها لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - البحريني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والمستشار في رئاسة أمن الدولة أحمد بن محمد الثقفي، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالرحمن بن حسن المنيف، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.

فيما حضره من الجانب البحريني، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين.