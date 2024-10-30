يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز غدا (الخميس) منافسات «بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024» في نسختها الثالثة، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وإشراف منظمة الإيكاهو المعنية بجمال الخيل العربية الأصيلة.

وتقام منافسات البطولة في متنزه المغواة على مدار 3 أيام بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث بلغ عدد الجياد المشاركة 223 جواداً من نخبة الخيل العربية الأصيلة تمثل سبع دول من مختلف دول العالم، للفوز بألقاب وجوائز البطولة، حيث تتنافس الجياد من مختلف الفئات خلال اليوم الأول والثاني في مرحلة التصفيات التي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للانتقال إلى المرحلة النهائية في اليوم الثالث، وسيتوج خلالها البطل الفائز بالبطولة لفئته بالميدالية الذهبية، والمركز الثاني بالميدالية الفضية، والمركز الثالث بالميدالية البرونزية.