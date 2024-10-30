شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع السنوي السادس عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد أمس بالدوحة.

وشهد الاجتماع مناقشات حول العديد من الموضوعات، من أبرزها تعزيز التعاون المشترك، وآليات تنفيذ الإنابات القضائية وتقديم المساعدات القانونية.

كما تناول المجتمعون سبل تنظيم الندوات التفاعلية وتبادل الزيارات بين أعضاء الأجهزة القضائية ومعاونيهم، إضافة إلى ذلك تم استعراض تجارب النيابات العامة والادعاء العام، في إطار تبادل الخبرات الناجحة واكتساب المعارف.