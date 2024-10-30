دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع جازان 2025»، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جازان.

وتجول نائب أمير جازان بالمعرض وشاهد ما قدمه الطلاب والطالبات المشاركون من عروض ابتكارية ومراحل تنفيذها والتي بلغت 60 مشروعًا علميًا لطلاب وطالبات المنطقة، تنوعت فائدتها للأفراد والمجتمع بين الابتكارات والبحوث. وأشاد بمشاريع الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على توفر البيئة التنافسية التي تنمي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلميّة والتقنيّة، منوهًا بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دعم وتحفيز ورعاية الطلبة الموهوبين الموهوبات.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أهمية المعرض وما تضمنه من مشاريع علمية متميزة تؤكد جودة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والطالبات، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية. وتضمن الحفل مشاهد تمثيلية عن رحلات البحث العلمي وعرضًا فنيًا، وعرضًا آخر عن دعم جامعة جازان للطلبة الموهوبين وتكريم الموهوبين والموهوبات.