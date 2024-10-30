أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قراراً بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بعد أن قام عدد من أصحاب العمل بتمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي، إذ رصدت الجهات المختصة بالوزارة هذه المخالفات، وأعدت بموجبها لوائح ادعاء ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.

وشملت العقوبات المقررة بإدانة المخالفين المنع من الاستقدام في 281 قراراً، وإيقاع الغرامة من خلال 287 قراراً، كما نصت عليه اللائحة المنظمة لتلك المخالفات.

وتؤكد الوزارة لعموم المواطنين والمقيمين خطورة التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة، تحقيقاً للمصلحة العامة وتجنباً للعقوبات النظامية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).