التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، ملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل، ورئيس جمهورية السنغال الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، الذين قدموا إلى الرياض لحضور أعمال النسخة الثامنة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي انطلق، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار «أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.واستعرض ولي العهد، خلال اللقاءات، العلاقات الأخوية والثنائية وسبل تعزيزها، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاءات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.