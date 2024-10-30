توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أمس (الثلاثاء)، استمرار تأثّر معظم المناطق بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى السبت القادم.ونبّه المركز إلى هطول أمطار غزيرة جدًا مصحوبة برياح هابطة تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل (العاصمة المقدسة، جدة، بحرة، الجموم، الكامل، خليص، رابغ،الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، الطائف، ميسان، أضم، والعرضيات) حتى السبت، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة ( ينبع، خيبر، وادي الفرع، المهد، الحناكية، بدر، والعيص) حتى الجمعة.وتشمل الحالة منطقة الباحة (بلجرشي، المندق، قلوة، القرى، بني حسن، المخواة، الحجرة، غامد الزناد، العقيق) ومنطقة أبها (خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، النماص، المجاردة، تنومة، بارق، محايل عسير، بلقرن، أحد رفيدة، سراة عبيدة، الحرجة، البرك)، كما تتأثر منطقة جازان وتشمل (جيزان، بيش، صبيا، ضمد، أبو عريش، أحد المسارحة، فرسان، الريث، هروب، الدائر، فيفاء، العارضة، الحرث، صامطة، الطوال، الخوبة، الدرب) بهطول أمطار غزيرة من اليوم حتى السبت، مروراً بمحافظات منطقة عسير (بيشة، تثليث، طريب، الأمواه).وتتأثر محافظات منطقة الحدود الشمالية (رفحاء، والعويقلية) ومنطقة الشرقية (حفر الباطن، قرية العليا، الخفجي، والنعيرية) ومنطقة الرياض (عفيف، القويعية، الدوادمي، الزلفي، الغاط، شقراء، ثادق، مرات، المجمعة، رماح، والمجمعة) ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، النبهانية، ضرية، رياض الخبراء، البكيرية، البدائع، عيون الجواء، المذنب الشماسية، الأسياح، وأبانات)، كما تشمل الحالة الجوية منطقة حائل (بقعاء، موقق، الشنان، سميراء، الغزالة، الشملي، السليمي، والحائط) بهطول أمطار غزيرة حتى السبت.من جهة ثانية، سجّلت 60 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار في ثماني مناطق على مدار 24 ساعة، وشهدت محافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، هطول أعلى معدل للأمطار بكميات بلغت 68.6 ملم.وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في المملكة، أن مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، حائل، جازان، والباحة)، شهدت هطول أمطار من التاسعة من صباح الاثنين 28 أكتوبر حتى التاسعة من صباح أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م.