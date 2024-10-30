أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تشغيل (رادارات الطقس) في المدينة المنورة، ضمن الخطط التشغيلية المعنية بزيادة التغطية الجغرافية ودقة البيانات ورفع الجاهزية؛ الذي يأتي في إطار توسع المركز في تقنيات الأرصاد بالمنطقة وتعزيز دوره في خدمة المنطقة.وأوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمدينة المنورة عبدالله أبوهيلة، أن رادار المدينة المنورة يمتاز بمواصفات تكنولوجية متقدمة تُطابق المعايير الدولية، إذ يغطي قطراً يصل إلى 300 كيلومتر، ويُمكِّن المختصين من متابعة حركة السحب الرعدية في الوقت الفعلي وتحديد اتجاهها وسرعتها، إضافة إلى رصد سرعة الرياح المصاحبة لها وتقدير كميات الأمطار المتوقعة.وأضاف: «إن رادارات الطقس في المدينة المنورة، تساعد في إصدار إنذارات مبكرة عالية الدقة. كما يدعم الرادار عمليات الطيران والملاحة البحرية عبر توفير بيانات حيوية دقيقة».