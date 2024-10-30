بدأت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان، في محافظة عدن، مرحلة جديدة من البرنامج الطبي التطوعي؛ الذي يأتي بتنفيذ ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية.وتشمل المرحلة الجديدة من البرنامج تخصصات جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، امتداداً لأعمال البرنامج الطبي التطوعي الذي دشّن مشاريعه في أبريل من العام الحالي، في تخصصات متعددة منها: جراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، للإسهام في خفض الحاجة الإنسانية من جميع المحافظات اليمنية.وجاء البرنامج الطبي، نظراً لجاهزية وإمكانات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ بلغ إجمالي المراجعات الطبية أكثر من 1.5 مليون مراجعة خلال الفترة من يناير 2023م إلى أغسطس 2024م، ويأتي على مساحة 20,000 متر مربع، بسعة 270 سريراً، ويضم 14 عيادة متخصصة، إضافة إلى مركز القلب، فيما تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.يذكر، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدم مشروعات ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن دعمه التنموي الشامل لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.