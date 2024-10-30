طرحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مشروع تعديل آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين، المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة. وتضمن المشروع تعديل فقرة لتصبح «آلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير»، إذ تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه؛ وفقاً لنوعه ومساحته، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.وتضمن المشروع، تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) الخاصة بآلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير ليكون نصها بعد التعديل: «تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة».وشدد التعديل: على أنه تحتسب مساحة العقار وفقاً لمساحة الأرض مضافاً إليها مساحة مسطحات البناء.ووفقا للتعديل، تكون مكافأة المقيّم المعتمد عن كل عقار يشارك في تقديره، من مزارع مساحة 5 آلاف م2 وأقل 6 آلاف م2، وإذا كانت مساحته 5001 م2 إلى 50 ألف م2، فتكون مكافأته 8 آلاف ريال، وفي حال كانت مساحة المزرعة 50001 - 100000 ألف م2، فمكافأته 10 آلاف ريال، وفي حال كانت المساحة أكثر من 100 ألف م2 فمكافأته 12 ألف ريال.وتضمن التعديل، تحديد المكافأة للمقيّم إذا كان العقار المقيم مدرا للدخل مساحته 5 آلاف م2 وأقل من 5 آلاف م2، وإذا كانت مساحته 5001 م2 إلى 50 الف م2، فتكون مكافأته 6500 ريال، وفي حال كانت مساحة المزرعة 50001 - 100000 ألف م2، فمكافأته 8 آلاف ريال، وفي حال كانت المساحة أكثر من 100 ألف م2 فمكافأته 10 آلاف ريال.ومن العقارات المحددة في التعديل، عقار غير مدر للدخل مساحته 5 آلاف م2 وأقل من 4 آلاف م2، وإذا كانت مساحته 5001 م2 إلى 50 ألف م2، فتكون مكافأته 5500 ريال، وفي حال كانت مساحة المزرعة 50001 - 100000 ألف م2، فمكافأته 7 آلاف ريال، وفي حال كانت المساحة أكثر من 100 ألف م2 فمكافأته 8500 ريال.وحدد التعديل مكافأة تقييم أرض فضاء مساحتها 5 آلاف م2 وأقل من 3 آلاف ريال، وإذا كانت مساحتها 5001 م2 إلى 50 ألف م2 فتكون مكافأته 4500 ريال، وفي حال كانت مساحة المزرعة 50001 - 100000 ألف م2، فمكافأته 6 آلاف ريال، وفي حال كانت المساحة أكثر من 100 ألف م2 تكون مكافأته 7500 ريال.