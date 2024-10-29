برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات بدعم الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، في قبة «جدة سوبردوم»، ويستمر حتى الثاني من نوفمبر القادم.

ويُعد المعرض وجهة مثالية لعشاق السيارات والمهتمين بهذا المجال، حيث يحتضن أحدث التكنولوجيا والابتكارات ودشّنت خلاله مجموعة كبيرة ومتنوعة من فئات السيارات الجديدة من مختلف الشركات العالمية، من سيارات كلاسيكية ورياضية وكهربائية، وعدد كبير من أنواع السيارات الأخرى، منها ما يعمل بالوقود والهجين، إضافة إلى درجات نارية.

ويوفر هذا الحدث الذي يقام على مساحة تفوق 40,000 متر مربع، على مجموعة من الأنشطة والفعاليات المثيرة، مثل: سباقات «الكارتينج»، عروض الدفع الرباعة «4×4»، وعروض «الدريفت»، إلى جانب التجربة الفريدة من نوعها في سباقات المحاكاة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 300,000 زائر وزائرة على مستوى محلي ودولي، ومعرض خاص بإكسسوارات السيارات الفاخرة والعصرية.

ويسهم المعرض في تعزيز السياحة لمدينة جدة من خلال استقطاب عدد كبير من السياح إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع الاقتصادي والسياحي.