كشف الرئيس التنفيذي لشركة «سنوفي» بول هادسون، عن سعي الشركة لبناء معمل للإنسولين في المملكة لإنتاج أكثر من 14 مليون إبرة إنسولين خلال السنوات القليلة القادمة، مشيراً إلى محادثات جارية لإنشاء مصنع مماثل للقاحات.

وقال خلال مشاركته ضمن فعاليات مبادرة «مستقبل الاستثمار» بالرياض اليوم (الثلاثاء): «سنجلب الخبراء ونساعد بتطوير الأيدي العاملة وزيادة الوعي وبناء القدرات محلياً، وسنوفر حلولاً مبتكرة في هذا البلد الرائع، وهذا سيوثر على مرونة المعروض والخبرة والمعرفة ونقل التقنية».

وأضاف: «القطاع الصحي في المملكة يشهد تطوراً مذهلاً مدعوماً بالتخطيط طويل المدى لرؤية 2030 التي تسعى لتوفير الابتكار ليس في التصنيع فقط، وإنما في قطاع الأبحاث والتطوير».

وتابع: «المرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى أدوية حديثة ونحن نلعب دوراً كبيراً في هذا، ومتحمسون لجلب جميع إطلاقاتنا الجديدة إلى السعودية».