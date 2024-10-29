التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس جمهورية السنغال االرئيس باسيرو ديوماي فاي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السنغال.