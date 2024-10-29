التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.