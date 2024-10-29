التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الباكستانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.