عبّر وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عن اعتزازه وشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإشادة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم، بالجهود المبذولة في إنجاح ملتقى الصحة العالمي.

وأكد وزير الصحة أن ما حققه ملتقى الصحة العالمي جاء بفضل الدعم السخي والمستمر من القيادة لتحقيق المستهدفات الصحية الطموحة لبرنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأوضح الجلاجل أن نجاح ملتقى الصحة العالمي الذي جمع قادة وصناع قرار في المجال الصحي من مختلف أنحاء العالم، يأتي تأكيدا لالتزام المملكة بدعم القطاع الصحي وأن تكون مركزا لمواجهة التحديات الكبرى الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الصحية والدول الأخرى؛ لتبادل المعرفة والخبرات في سياق صحي مشترك.

وكان ملتقى الصحة العالمي قد شهد إعلان مشاريع واستثمارات صحية ضخمة تتجاوز قيمتها 55 مليار ريال، منها الإعلان عن اتفاقية نهائية لتوطين منتجات الإنسولين بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، وشركة سدير الطبية، وشركتي «سانوفي الفرنسية» و«نوفونورديسك» الدنماركية، وعن صفقة تصنيع الأدوية بين «نوبكو» و«نوفو نورديسك» و«سانوفي» بقيمة 4 مليارات ريال، وتوسعات في مجموعة فقيه الطبية بقيمة 5 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء الموسى الصحية 5 مراكز للرعاية الأولية، ومشفيين بقيمة 3 مليارات ريال، والإعلان عن استحواذ دلة على مستشفى السلام ومستشفى الأحساء بالمنطقة الشرقية، وإنشاء مستشفى دلة بالرياض بقيمة 4 مليارات ريال، وتوطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد «GMP» بين شركتي «صحة القابضة» و«بوسطن أونكولوجي» بقيمة 3 مليارات ريال، إذ يأتي ذلك دعما لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030 عبر تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتسهيل الوصول لها.