حصل خطاط مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالرحمن بن عبدالله المالكي على المركز الأول في مسابقة ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته التاسعة، وذلك عن جائزة الاتجاه الأصيل للخط العربي، حيث تنافس مع نخبة من الخطاطين المبدعين من مختلف الدول.

ويعد ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي مناسبة مهمة للاحتفاء بالمبدعين في فن الخط العربي وتعزيز دور هذا الفن كجزء أساسي من الهوية الثقافية العربية والإسلامية، حيث يسهم في إبراز التنوع الفني والإبداعي للخطاطين من مختلف الدول ويشجعهم على مواصلة مسيرة التطور والإبداع.