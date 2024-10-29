تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، اليوم، حفل ملتقى الذكاء الاصطناعي والمعرض المصاحب له، وإطلاق (70) مبادرة لتعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

ويستعرض الملتقى جهود وزارة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومبادراتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم الابتكار وتسخير التقنية في تعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن والمقيم.