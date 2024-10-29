إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي نقل المساعدات للشعب اللبناني الشقيق، حيث وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، (الإثنين)، الطائرة الإغاثية الـ15، التي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية. وتأتي المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اللبناني، للتخفيف من معاناة المتضررين، وامتداداً لدعم المملكة للبنان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.