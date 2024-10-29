شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في قطر، أمس.وناقش الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.وبحث الاجتماع، اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.