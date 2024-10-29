أعلن فرع وزارة الصحة في منطقة الرياض، وجود شيكات وزارية لمستحقات مالية قديمة لعدد من المستفيدين الذين تعذر الوصول إليهم، وذلك لعدة سنوات حتى العام 1442هـ.وتشمل هذه الشيكات تكاليف علاج عدد من الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة، وكذلك نفقات نثرية ومستحقات أخرى. وحرصاً من فرع وزارة الصحة في منطقة الرياض على إيصالها للمستفيدين، فقد تم نشر أسماء أصحاب الاستحقاقات على الرابط التالي: https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏3YnmsGv ، ودعا فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض، إلى سرعة مراجعة الفرع لاستلام المستحقات.