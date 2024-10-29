اعتباراً من (الأحد) القادم، يؤدي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المراحل الدراسية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ.وأكدت وزارة التعليم، على كافة المدارس بالمراحل الثلاث (البنين والبنات) ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني أولاً بأول مع حصر الطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء الاختبارات.وحددت الوزارة الخامس من جمادى الأولى القادم موعداً لإعداد جدول اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية وإدراجه في نظام نور الإلكتروني وإعداد جدول الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات الدور الأول للعام الحالي للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس.