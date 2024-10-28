تفتتح حديقة السويدي، إحدى مناطق موسم الرياض، أبوابها هذا الأسبوع لعشاق التراث الإندونيسي، إذ تقدم تجربة فريدة، تجمع بين الفن والموسيقى والطعام والأنشطة الترفيهية.

ويحظى الزوار بفرصة استثنائية للاستمتاع بالأجواء الإندونيسية في أجواء مفعمة بالسعادة، وستنطلق الفعاليات يوميّاً من الساعة الـ4:00 عصراً حتى منتصف الليل، مع توفير دخول مجاني عبر منصة «webook».

ويحيي أبرز نجوم الغناء الإندونيسيين من بينهم رينتو زينودين وسالي يونيار ورضوان نايباو عروضاً موسيقية.

كما تشارك الفنانة تشينتيا غابرييلا مع فرقتها الموسيقية اليوم وغداً، فيما ستضفي فرایا، الدي جي المبدعة، لمستها الخاصة على الأجواء طوال أيام الفعالية.

إلى جانب العروض الفنية، سيعيش الزوار تجربة مميزة مع المأكولات الإندونيسية الشهيرة التي تستمتع بتنوع أطباقها ونكهاتها الفريدة، مثل الساتيه والنازي جورينج. كما سيتمكن الحضور من اكتشاف الأزياء التقليدية التي تعكس روح إندونيسيا في بازار المجتمعات الذي يعرض تشكيلة متنوعة من الملابس والمقتنيات التقليدية.

ولإضفاء المزيد من البهجة، توفر الفعالية مناطق ترفيهية تناسب جميع الأعمار، إذ سيجد الأطفال مساحة مخصصة للألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب حديقة الطيور التي تقدم تجربة ممتعة لمحبي الطبيعة. كما ستحتضن الفعالية كرنفالاً احتفالياً يطوف بأرجاء الحديقة ليضفي أجواءً استعراضية مبهجة تعكس التراث الإندونيسي العريق.