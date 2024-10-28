يأتي توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي؛ في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقاً للأمن الغذائي.ويبقى دعم المملكة متواصلاً لا يتوقف، لتوفير أفضل الخدمات والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني في مجالات الصحة والتعليم والطرق والتدريب، متمثلة في الجامعات والمستشفيات وشبكة الطرق التي ما زالت تحت الإنشاء، والعمل بإشراف مباشر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويأتي في مقدمتها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن، الذي يقدم خدماته مجاناً، وتُجرى في أقسامه المختلفة العمليات الجراحية المعقدة، خصوصاً في القلب والعيون، والتي ساهمت في إنقاذ حياة المئات من اليمنيين، عبر برامج مستمرة كانت وما زالت محل تقدير اليمن حكومة وشعباً.وينظر اليمنيون إلى مواقف المملكة تجاههم بنوع من التقدير، ويؤكدون أنها ترجمة للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من جوار لا ينفك، ومصير مشترك، وآمال واحدة، وتطلعات واعدة.