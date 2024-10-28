أعلنت الهيئة العامة للطرق، أنه سيتم اعتباراً من اليوم (الإثنين) إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان (أم القرى سابقاً) بمكة المكرمة عند تقاطعه مع مشروع الطريق الدائري الثاني في الاتجاهين؛ لأعمال الصيانة، مهيبة بمستخدمي الطريق اتباع الطرق البديلة.وبيّنت، أنه سيتم إغلاق الحركة المرورية أعلى جسر تقاطع طريق أم القرى مع المنصور، وتحويل حركة السير للقادمين من جدة على شارع المنصور باتجاه الدائري الثاني (البيبان)، على أن يكون الدخول من منطقة العزيزية إلى الحرم المكي عن طريق الملك عبدالعزيز (أجياد السد). مشيرةً إلى أن منطقة العمل ستكون مغلقة ويوجد دورانات التفاف قبلها وبعدها.يشار، إلى أن إغلاق الطريق تم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإمارة المنطقة، وإدارة المرور.