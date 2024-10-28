ينتظر أن تعلن جهات الاختصاص إزالة عدد من المباني السكنية في حي الربوة بجدة، وذلك ضمن مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق صاري.وكانت الجهة المختصة، قد شرعت في بدء الخطوات الأساسية لتنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق صاري، الذي يمر عبر حي الربوة، والذي سيشهد إزالة عدد من العقارات لصالح تنفيذ المشروع، ضمن خطة الأمانة الإستراتيجية لفك الاختناقات المرورية في المحافظة، التي يتوقع أن تتجاوز 10 مبانٍ سكنية. ويهدف مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق صاري إلى الارتقاء بمستوى شبكة الطرق بالمحافظة، وتسهيل الحركة المرورية في التقاطع وذلك خدمة لسكان المدينة.والمشروع، عبارة عن إنشاء جسر علوي عند تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق صاري بطول 300 متر تقريباً، (اتجاهان – 3 حارات مرورية لكل اتجاه)، مع طرق الخدمة والمنحدرات المؤدية للجسر، إضافة للأعمال التكميلية والخدمات والمرافق والأعمال المنصوص عليها بوثائق العقد.