كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نجاح مركز الأبحاث الزراعية بجازان بالتعاون مع جمعية الفل وجامعة جازان في استخلاص زيت زهرة الفل الجيزاني، وهي خطوة طموحة تعزز من القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المنتج العطري الفريد.وأوضحت الوزارة، أن هذه التجربة الرائدة تعدّ جزءاً من جهود المملكة الرامية لتطوير المنتجات المحلية ودعم الابتكار الزراعي، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة السعودية في الأسواق العالمية للزيوت العطرية.وأشارت إلى أن التجارب العلمية التي أجريت في هذا الخصوص أكدت جودة الزيت المستخلص، إذ تم تحضير الزهور بعناية فائقة، عبر نقعها في محلول الهكسان لمدة 24 ساعة، بعد ذلك، تم استخدام تقنيات متقدمة لاستخلاص المركبات العطرية عن طريق التبخير وحقن المحلول في جهاز الفصل الكروماتوجرافي الغازي مع مطياف الكتلة، ما أسفر عن رصد المركبات العطرية المميزة لزهرة الفل الجيزانية.وأبانت، أن نتائج التحليل أظهرت وجود مجموعة من المركبات العطرية النادرة التي تضفي على زيت الفل طابعه الفريد، منوهة بأن أبرز ما يميز هذا المستخلص هو احتواؤه على مادة «كحول الفينايثايل»، وهي من المركبات الأساسية التي تضفي على زيت الورد الطائفي والاسطنبولي رائحته المميزة، ما يجعل الزيت الجيزاني منافساً قوياً في الأسواق العطرية.وأفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المستخلص الجيزاني يتميز بتفوقه الواضح على نظيريه الهندي والمصري، إذ يحتوي على نسبة أقل بكثير من مركب الفينيل أسيتات، المقيد استخدامه دولياً بسبب المخاوف الصحية، مما يؤكد أن هذا الإنجاز يعزز سمعة الزيوت العطرية المستخرجة محلياً، ويؤكد التزام المملكة بالمعايير الدولية للجودة.