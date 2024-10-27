استقبل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، في مقر الوزارة بالرياض.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التعليم العام والجامعي، وكذلك دعم أوجه التعاون القائم في ما يتعلق بالبرامج التعليمية والتدريبية المقدمة في البلدين.

وناقش الجانبان آليات دعم التعاون المشترك في ما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وكازاخستان، إلى جانب ملف المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المملكة للطلبة بجمهورية كازاخستان للدراسة في الجامعات السعودية.