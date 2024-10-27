دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع جدة 2025»، الذي تنظّمه إدارة تعليم جدة ممثلة بإدارة تنمية القدرات «قسم الموهوبين»، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، وعدد من قيادات تعليم جدة، بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وتجول محافظ جدة في المعرض، واطلع على المشاريع التي شارك بها الطلاب والطالبات، مستمعاً لشرح منهم عن أهداف مشاريعهم التي شملت 22 مجالاً علمياً، كما ضم المعرض الورش التدريبية للطلاب والطالبات، والأركان التعريفية لبرنامج الكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة.

وأشارت المدير العام لتعليم جدة منال اللهيبي إلى أن المعرض يهدف لتوفير البيئة التنافسية بين الطلبة من أبناء وبنات تعليم جدة، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة والتقنيّة، واكتشاف مواهبهم وإكسابهم مهارات البحث العلمي، وإعدادهم لتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

وفي الختام التُقطت الصور التذكارية مع محافظ جدة.

يُذكر أن أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم جدة للمرحلتين المتوسطة والثانوية تقدموا للمشاركة بمشاريعهم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع جدة 2025»، رُفع منها 1,500 مشروع في الفرز الأولي، وبعد ذلك رشح منها 400 مشروع، للمرحلة الأولى والمشاركة في المعرض، إذ ستتأهل المشاريع المرشحة على مستوى المملكة وصولاً للمنافسة.