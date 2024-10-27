كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن اتجاه لإلزام مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ومركبات النقل التابعة لها، بربط مقاييس الحرارة والرطوبة الخاصة بها إلكترونياً مع منصة (وصل) بدءاً من الأول من يناير 2025م.ووفقاً لمصادر «عكاظ،»، فإن التنظيم الجديد يأتي لتعزيز صحة وسلامة المستهلك والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأوضحت مسودة التنظيم أنه بناءً على المخاطر المحتملة حدوثها على سلامة الأغذية خلال مراحل السلسلة الغذائية، يتم التأكيد على جميع مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ووسائل النقل الخاصة بها بضرورة استكمال الربط الإلكتروني لمقاييس درجات الحرارة مع الأنظمة التي تحددها الهيئة، من خلال الربط بشكل مباشر عن طريق طلب دليل الربط من الهيئة، أو التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع درجات الحرارة والرطوبة والمنشورة على موقع الهيئة.وقالت المصادر: إن الهيئة ستتابع الالتزام بالتطبيق بدءاً من أول يناير مع ضبط مخالفات عدم الإلتزام.كما يستوجب على مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة الالتزام بتوفير مقاييس درجة الحرارة والرطوبة قابلة للربط الإلكتروني، وربط مقاييس درجات الحرارة والرطوبة الموجودة بمصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة مع منصة (وصل).