ترعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاق فعاليات معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة بنسخته الثالثة، خلال الفترة من (28 إلى 30) أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 120 عارضاً من 16 دولة، وذلك بالمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات في الرياض.ويتضمن المعرض مشاركة عدد من المتخصصين في قطاع الطب البيطري والحيوانات الأليفة، إضافة إلى عيادات بيطرية، وشركات متخصصة بأغذية الحيوانات الأليفة، ومتاجر بيع مستلزماتها، ومراكز تجميل خاصة بها، ومصنعي اللقاحات البيطرية، وجمعيات خيرية للرفق بالحيوان.ويهدف المعرض إلى تشكيل منصة سنوية يتم من خلالها تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة، إضافةً إلى توعية القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في هذا القطاع، كما يشهد عدداً من الفعاليات المتنوعة مثل مسابقة (أليفي في حياتي)، وركن التبني الذي تُشرف عليه جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية؛ للتشجيع على تبني الحيوانات الأليفة وتربيتها بشكل جيد.كما يشتمل المعرض على ركن المزرعة الصغيرة؛ التي تعرف بأنها منطقة مخصصة للتوعية بالتربية المستدامة للحيوانات الأليفة، وركن آخر لخدمات العناية المتنقلة للحيوانات الأليفة.وتصاحب المعرض أيضاً، ورش عمل ومحاضرات متخصصة تغطي موضوعات حيوية؛ مثل الرعاية الصحية للحيوانات، وسُبل الوقاية من الأمراض، واستعراض تقنيات العناية البيطرية الحديثة، مما يجعله حدثاً رائداً يعزز الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الوعي في العناية بالحيوانات الأليفة وتربيتها في المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي في مجال الحيوانات.